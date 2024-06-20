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Саутгейт: Збірній Англії потрібно вийти на інший рівень гри

Олександр Булава — 20 червня, 23:12
Саутгейт: Збірній Англії потрібно вийти на інший рівень гри

Головний тренер національної збірної Англії Гарет Саутгейт не задоволений грою команди у матчі другого туру Євро-2024 проти Данії (1:1).

Цитує наставника УЄФА.

"Очевидно, що матч не був такий гарний, як ми сподівалися. Зараз ми недостатньо добре розпоряджаємось м'ячем, нам потрібно вийти на інший рівень гри. Ми повинні краще тиснути на суперників, ніж у цих двох матчах. На цей час просто граємо не так, як хотілося б.

Нам було важко контролювати хід матчу і це призвело до напруженої гри. Нам потрібно бути кращим, якщо ми хочемо пройти далі в турнірі.

Ми повинні ретельно проаналізувати два виступи й знайти спосіб розв'язання проблем, що виникли в нас. Найближчими днями приділимо цьому часу. Хочемо, щоб рівень був вищим", — сказав Саутгейт.

Нагадаємо, Англія після нічиєї з Данією з чотирма очками займає перше місце в групі C, данці з двома балами йдуть другими.

Наступний матч англійці зіграють 25 червня проти Словенії. В цей же день данці зустрінуться з Сербією.

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