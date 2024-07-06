Саутгейт: Я дуже, дуже пишаюся своїми гравцями

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив, що пишається своїми гравцями після гри 1/4 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії (1:1, 5:3 по пенальті).

Слова англійського фахівця передає УЄФА.

"Я думаю, що ми грали добре весь вечір. Ми повинні були добре володіти м'ячем і дуже дисципліновано захищатися. Ми повинні були змінитися, щоб пройти далі. Справа не лише в тому, щоб добре грати. Іноді потрібно шукати шляхи до перемоги, як у випадку з Іспанією минулої ночі. Я дуже, дуже пишаюся своїми гравцями.

Це найкраще, в що ми грали. Ми створили їм багато проблем з м'ячем. Швейцарія дійсно хороша команда, їх важко пресингувати, проти них важко захищатися, вони добре рухаються", — сказав Саутгейт.

У півфіналі Англія зіграє проти переможця пари Нідерланди — Туреччина.

Нагадаємо, напередодні Іспанія в неймовірному матчі перемогла Німеччину, а Франція в серії пенальті вибила Португалію.