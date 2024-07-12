Саутгейт: Тактично ми маємо бути ідеальними у матчі проти Іспанії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що його команда має провести ідеальний фінальний матч проти Іспанії у фіналі Євро-2024.

Цитує тренера ВВС.

"Вони по праву вважаються фаворитами через те, що вони зробили на цьому турнірі, де вони були найкращою командою.

У них на день більше часу, і в останніх трьох фіналах, а може й більше, це було досить значним фактором. Тож нам потрібно правильно провести відновлення.

Тактично ми маємо бути ідеальні, адже вони так добре грають. Але, знаєте, ми все ж у фіналі", — сказав Саутгейт.