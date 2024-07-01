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Тренер збірної Грузії: Перший гол Іспанії потрібно було скасувати

Олександр Булава — 1 липня, 08:11
Тренер збірної Грузії: Перший гол Іспанії потрібно було скасувати

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль вважає, що арбітри припуститися помилки, коли зарахували перший гол Іспанії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера Le Figaro.

"Нам запам'ятається перший тайм, де ми були досить добре організовані. Але були речі, які нам не подобалися. Перший гол треба було скасувати, Мората опинився в офсайді. Я не знаю, чим вони займалися в кімнаті VAR. Можливо, рахунок 1:0 у перерві все змінив би. Але Іспанія була сильнішою і заслуговувала на вихід у чвертьфінал.

До цього матчу ми вже виграли свій чемпіонат Європи. Сподіваюся, ми залишили про Грузію хороше враження", — сказав Саньоль.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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