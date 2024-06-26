Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Підстава від Англії: Хорватія вилетіла з Євро-2024

Владислав Уткін — 26 червня, 00:23
Підстава від Англії: Хорватія вилетіла з Євро-2024

Поєдинок Англії та Словенії у третьому турі чемпіонату Європи-2024 повпливав на долю збірної Хорватії на цьогорічному Євро.

Для того, щоб "картаті" продовжили мати шанси на плей-оф, Англія повинна була перемогти Словенію з різницею у 3 або більше м'ячів. Збірна "трьох левів" розписала нульову нічию, отже Лука Модрич та компанія завершили шлях на Євро.

Нагадаємо, напередодні Хорватія на останніх хвилинах втратила перемогу у матчі з Італією. У цій грі Модрич став найвіковішим автором забитого м'яча в історії Євро.

Збірна Хорватії з футболу збірна Англії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Хорватії з футболу

Калафіорі — про нічию з Хорватією: Я вважаю, що ми заслужили цей гол
Станішич: Ми не заслуговували на таке завершення
Модрич — про нічию з Італією: Футбол — жорстокий вид спорту
Модрич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Італія за версією УЄФА
Італія вирвала нічию з Хорватією та вийшла у плей-оф Євро-2024

Останні новини