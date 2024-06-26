Підстава від Англії: Хорватія вилетіла з Євро-2024

Поєдинок Англії та Словенії у третьому турі чемпіонату Європи-2024 повпливав на долю збірної Хорватії на цьогорічному Євро.

Для того, щоб "картаті" продовжили мати шанси на плей-оф, Англія повинна була перемогти Словенію з різницею у 3 або більше м'ячів. Збірна "трьох левів" розписала нульову нічию, отже Лука Модрич та компанія завершили шлях на Євро.

Нагадаємо, напередодні Хорватія на останніх хвилинах втратила перемогу у матчі з Італією. У цій грі Модрич став найвіковішим автором забитого м'яча в історії Євро.