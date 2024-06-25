Франція зіграє з Польщею, Англія — зі Словенією: розклад матчів 3 туру Євро-2024

У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно чотири матчі третього туру групового етапу.

У групі С збірна Англії зустрінеться зі Словенією, а Данія поміряється силами із Сербією. Лідерами квартету є саме англійці, у них в активі 4 бали, на другому, за додатковими показниками, данці, треті — словенці (по 2 бали), останнє місце посідають серби (1).

Також у групі D відбудеться два матчі. Збірна Франції зіграє з Польщею, яка втратила шанси на вихід у плей-оф, а Нідерланди зустрінуться з Австрією. Саме нідерландці є лідерами квартету, проте у французів стільки ж балів (по 4), третіми йдуть австрійці (3), на останньому місці поляки (0).

Євро-2024, Німеччина

3 тур, 24 червня

Група D

19:00 Нідерланди — Австрія

19:00 Франція — Польща

Група С

22:00 Англія — Словенія

22:00 Данія — Сербія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Раніше Чемпіон визначив 5 найкращих голів другого туру Євро-2024 — серед них і два взяття воріт від збірної України.