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Франція зіграє з Польщею, Англія — зі Словенією: розклад матчів 3 туру Євро-2024

Микола Дендак — 25 червня, 07:30
Франція зіграє з Польщею, Англія — зі Словенією: розклад матчів 3 туру Євро-2024

У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно чотири матчі третього туру групового етапу.

У групі С збірна Англії зустрінеться зі Словенією, а Данія поміряється силами із Сербією. Лідерами квартету є саме англійці, у них в активі 4 бали, на другому, за додатковими показниками, данці, треті — словенці (по 2 бали), останнє місце посідають серби (1).

Також у групі D відбудеться два матчі. Збірна Франції зіграє з Польщею, яка втратила шанси на вихід у плей-оф, а Нідерланди зустрінуться з Австрією. Саме нідерландці є лідерами квартету, проте у французів стільки ж балів (по 4), третіми йдуть австрійці (3), на останньому місці поляки (0).

Євро-2024, Німеччина
3 тур, 24 червня
Група D

  • 19:00 Нідерланди — Австрія
  • 19:00 Франція — Польща

Група С

  • 22:00 Англія — Словенія
  • 22:00 Данія — Сербія

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Раніше Чемпіон визначив 5 найкращих голів другого туру Євро-2024 — серед них і два взяття воріт від збірної України.

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