5 найкращих голів 2 туру Євро-2024 за версією Чемпіона, Яремчук очолив рейтинг

Уже сьогодні, 23 червня, на Євро-2024 розпочнуться матчі 3 туру, а напередодні матчами у групах E і F було зіграними завершальні протистояння туру номер 2.

У другому турі в 12 матчах команди забили 27 голів — на 7 менше, ніж у першому.

Читайте також : Відео 5 найкращих голів 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона

Наша редакція визначала 5 найкращих голів 2 туру, до яких увійшли обидва взяття воріт збірної України в матчі зі Словаччиною.

ТОП 5 голів друго туру

5. Гернот Траунер (Австрія)

4. Джердан Шакірі (Швейцарія)

3. Микола Шапаренко (Україна)

2. Мортен Юльманн (Данія)

1. Роман Яремчук (Україна)

Груповий етап завершиться 26 червня, після чого 16 найкращих команд продовжать боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Плей-оф розпочнеться 29 червня. Фінал відбудеться 14 липня.

Збірна України, яка виступає у групі E, у третьому турі зіграє проти Бельгії. Матч відбудеться у середу, 26 червня. У паралельному матчі групи Словаччина гратиме з Румунією.