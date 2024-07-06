Англія зіграє зі Швейцарією, Нідерланди — з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024
У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні два матчі чвертьфінальної стадії турніру.
Збірна Англії зустрінеться зі Швейцарією, а Нідерланди поміряються силами з Туреччиною. Переможці цих пар зустрінуться між собою у півфіналі Євро.
Євро-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 6 липня
19:00 Англія — Швейцарія
22:00 Нідерланди — Туреччина
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.
Нагадаємо, напередодні відбулися перші два чвертьфінальні матчі, у яких Іспанія у додатковий час вирвала перемогу над Німеччиною, а Франція у серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Португалію.