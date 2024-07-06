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Англія зіграє зі Швейцарією, Нідерланди — з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

Микола Дендак — 6 липня, 07:30
Англія зіграє зі Швейцарією, Нідерланди — з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні два матчі чвертьфінальної стадії турніру.

Збірна Англії зустрінеться зі Швейцарією, а Нідерланди поміряються силами з Туреччиною. Переможці цих пар зустрінуться між собою у півфіналі Євро.

Євро-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 6 липня

19:00 Англія — Швейцарія

22:00 Нідерланди — Туреччина

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні відбулися перші два чвертьфінальні матчі, у яких Іспанія у додатковий час вирвала перемогу над Німеччиною, а Франція у серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Португалію.

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