Англія зіграє зі Швейцарією, Нідерланди — з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні два матчі чвертьфінальної стадії турніру.

Збірна Англії зустрінеться зі Швейцарією, а Нідерланди поміряються силами з Туреччиною. Переможці цих пар зустрінуться між собою у півфіналі Євро.

Євро-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 6 липня

19:00 Англія — Швейцарія

22:00 Нідерланди — Туреччина

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні відбулися перші два чвертьфінальні матчі, у яких Іспанія у додатковий час вирвала перемогу над Німеччиною, а Франція у серії післяматчевих пенальті виявилася сильнішою за Португалію.