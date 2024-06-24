Визначився найкращий гравець матчу Шотландія — Угорщина за версією SofaScore

Футболіст німецького Фрайбурга та збірної Угорщини Роланд Саллай отримав найвищу оцінку за матч проти Шотландії (1:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його дії оцінили у 7.9 бали. На рахунку угорця одна гольова передача, 16 точних передач з 19 (84%) та 2 спроби дриблінгу (1 вдала).

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.