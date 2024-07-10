Нідерландці їдуть додому: Англія здобула вольову перемогу й вдруге поспіль вийшла у фінал Євро

У Дортмунді відбувся матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2024, в якому путівку до фіналу турніру розіграли національні збірні Нідерландів та Англії.

Рахунок у поєдинку було відкрито вже на сьомій хвилині. Сімонс відібрав м'яч в центрі поля, наблизився до воріт і метрів з 20 влучив у дальню ліву дев'ятку божевільним гарматним ударом.

Англійці відновили паритет на табло досить швидко. На 15-й хвилині рефері пішов дивитися ВАР і призначив пенальті, оскільки Думфріс прямою ногою зіграв у ногу Кейна. Сам Гаррі й виконав одинадцятиметровий, влучно пробивши під стійку.

За 10 хвилин до кінця основного часу Вербрюггену довелося знову виймати м'яча з сітки. Сака забив після передачі від Вокера, проте перед цим Кайл заліз в офсайд, тож взяття воріт не було зараховано.

"Три леви" тиснули й ще в першому таймі могли виходити вперед, проте зробити це не вдалося. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

І все ж таки підопічні Гарета Саутгейта вирвали путівку до фіналу. На останній хвилині Палмер знайшов Воткінса у карному майданчику і форвард Астон Вілли з розвороту пробив Фербрюггена.

Збірна Англії вдруге поспіль зіграє у фіналі чемпіонату Європи. На Євро-2020 англійці у матчі за титул поступилися Італії.

Чемпіонат Європи 2024, Німеччина

1/2 фіналу, 10 липня

Нідерланди — Англія — 1:2

Гол: Сімонс, 7 — Кейн, 17, пен

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веєрман, 35), Гакпо

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака, Майну, Райс, Тріпп'єр (Щоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 81)

Попередження: Думфріс, 16, ван Дейк, 87, Сімонс, 90+1 — Беллінгем, 72, Сака, 86

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.