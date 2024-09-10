Неймовірне досягнення: Кейн зіграє 100-й матч за збірну Англії

Нападник Баварії Гаррі Кейн всоте вийшов на поле у складі збірної Англії.

Це сталося у матчі 2 туру Ліги націй сезону-2024/25 проти Фінляндії. Зауважимо, що він став десятим гравцем, якому підкорилося це досягнення.

Рекордсменом за кількістю поєдинків є воротар Пітер Шилтон (125 ігор). У легендарних Вейна Руні, Девіда Бекхема та Стівена Джерарда 120, 115 та 114 матчів відповідно.

Також до цього списку входять Боббі Мур (108), Ешлі Коул (107), Боббі Чарльтон (106), Френк Лемпард (106) та Біллі Райт (105).

Нагадаємо, новий тренер збірної Англії Лі Карслі здивував стартовим складом на матч 2 туру Ліги націй проти Фінляндії.