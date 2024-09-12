На посаду головного тренера збірної Англії претендують два колишні наставники Челсі
Френк Лемпард
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Футбольна асоціація Англії (FA) займається пошуком головного тренера для національної збірної після відставки Гарета Саутгейта.
Як повідомляє The Telegraph, переговори ведуться з трьома фахівцями.
Два з них – це колишні тренери Челсі: Грем Поттер і Френк Лемпард. Також у шорт-листі присутнє ім'я наставника Ньюкасла Едді Гау.
Проте, як додає видання, найімовірнішим варіантом є підписання повноцінного контракту з Лі Карслі, який зараз є виконувачем обов'язків головного тренера.
Нагадаємо, колишній тренер збірної Англії U-21 Лі Карслі став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної у серпні, після відставки Гарета Саутгейта.