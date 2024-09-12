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На посаду головного тренера збірної Англії претендують два колишні наставники Челсі

Олексій Мурзак — 12 вересня, 17:10
На посаду головного тренера збірної Англії претендують два колишні наставники Челсі
Френк Лемпард
Getty Images

Футбольна асоціація Англії (FA) займається пошуком головного тренера для національної збірної після відставки Гарета Саутгейта.

Як повідомляє The Telegraph, переговори ведуться з трьома фахівцями.

Два з них – це колишні тренери Челсі: Грем Поттер і Френк Лемпард. Також у шорт-листі присутнє ім'я наставника Ньюкасла Едді Гау.

Проте, як додає видання, найімовірнішим варіантом є підписання повноцінного контракту з Лі Карслі, який зараз є виконувачем обов'язків головного тренера.

Нагадаємо, колишній тренер збірної Англії U-21 Лі Карслі став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної у серпні, після відставки Гарета Саутгейта.

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