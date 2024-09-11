Названо фаворитів на посаду головного тренера збірної Англії

Футбольна асоціація Англії продовжує пошуки нового постійного тренера національної збірної. Керівники визначилися з потенційним списком кандидатів.

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

Найбільш бажаним кандидатом є наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола. Але у ФА розуміють, що з ним буде складно підписати контракт.

Іншими претендентами є Едді Гау з Ньюкасла, а також безробітні Френк Лампард та Грем Поттер.

Не виключається і варіант, щоб залишити Лі Карлсі, який зараз є виконуючим обов'язки. Під його керівництвом національна команда обіграла Ірландію (2:0) та Фінляндію (2:0).