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Названо фаворитів на посаду головного тренера збірної Англії

Руслан Травкін — 11 вересня, 23:40
Названо фаворитів на посаду головного тренера збірної Англії
Жузеп Гвардіола
Getty images

Футбольна асоціація Англії продовжує пошуки нового постійного тренера національної збірної. Керівники визначилися з потенційним списком кандидатів.

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

Найбільш бажаним кандидатом є наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола. Але у ФА розуміють, що з ним буде складно підписати контракт.

Іншими претендентами є Едді Гау з Ньюкасла, а також безробітні Френк Лампард та Грем Поттер.

Не виключається і варіант, щоб залишити Лі Карлсі, який зараз є виконуючим обов'язки. Під його керівництвом національна команда обіграла Ірландію (2:0) та Фінляндію (2:0).

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