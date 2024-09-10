Новий тренер збірної Англії здивував стартовим складом на матч Ліги націй
Виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі назвав стартовий склад на матч 2 туру Ліги націй проти Фінляндії.
Стартовий склад
Англія: Пікфорд — Льюїс, Конса, Стоунс, Александер-Арнольд, Райс, Гомес, Гріліш, Гордон, Сака, Кейн.
Зауважимо, що вперше з 1992 року в стартовому складі "трьох левів" вийшов представник Ліги 1. Ним став Ейнджел Гомес, який виступає за Лілль.
Також вперше з літа 2021 року вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш розпочне матч національної збірної у старті.
Поєдинок проти Фінляндії розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, колишній тренер збірної Англії U-21 Карслі став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної у серпні, після відставки Гарета Саутгейта.