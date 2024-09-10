Новий тренер збірної Англії здивував стартовим складом на матч Ліги націй

Виконувач обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі назвав стартовий склад на матч 2 туру Ліги націй проти Фінляндії.

Стартовий склад

Англія: Пікфорд — Льюїс, Конса, Стоунс, Александер-Арнольд, Райс, Гомес, Гріліш, Гордон, Сака, Кейн.

Зауважимо, що вперше з 1992 року в стартовому складі "трьох левів" вийшов представник Ліги 1. Ним став Ейнджел Гомес, який виступає за Лілль.

1992 - Angel Gomes will be the first player to start for England while playing for a French club since Marseille’s Trevor Steven in June 1992 (v France). Renaissance. pic.twitter.com/11SHsYsDbS — OptaJoe (@OptaJoe) September 10, 2024

Також вперше з літа 2021 року вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш розпочне матч національної збірної у старті.

2 - Jack Grealish has been named in the starting XI in consecutive England games for the first time since June 2021 (v Austria and Romania). Entrusted. pic.twitter.com/xpwNtl7EJ5 — OptaJoe (@OptaJoe) September 10, 2024

Поєдинок проти Фінляндії розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, колишній тренер збірної Англії U-21 Карслі став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної у серпні, після відставки Гарета Саутгейта.