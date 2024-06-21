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Ребров: Циганков не зіграє проти Словаччини, Миколенко — готовий до гри

Владислав Уткін — 21 червня, 15:49
Ребров: Циганков не зіграє проти Словаччини, Миколенко — готовий до гри

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, що вінгер Віктор Циганков пропустить матч другого туру Євро-2024 проти Словаччини. Також, тренер розповів про шанси з'явитися на полі Віталія Миколенка.

Про кадрову ситуацію наставник поділився в етері MEGOGO.

"На жаль, Циганков не зіграє. Миколенко вчора тренувався перший день. Як ви бачите, він не в стартовому складі, але я сподіваюся, що він готовий до гри.

Ви маєте побачити, що у гравців горять очі, я також. Це турнір топрівня, і якщо ти не показуєш свій максимум, у тебе немає шансів. Сподіваюся, сьогодні ми побачимо, що ми виправили ті помилки, які були у першому матчі", — сказав Ребров.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Віктор Циганков Євро-2024 з футболу

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