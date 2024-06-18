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Збірна Португалії — збірна Чехії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 18 червня, 11:33
Збірна Португалії — збірна Чехії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Португалії зустрінеться з Чехією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у вівторок, 18 червня, на стадіоні "Лейпциг Штадіум". Початок — о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.

Окрім португальської та чеської команди в групі F гратимуть збірні Туреччини та Грузії, яка дебютує на континентальній першості.

Нагадаємо, що Роналду є найкращим бомбардиром в історії Євро.

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