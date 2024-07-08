Збірна Нідерландів — збірна Англії: анонс півфінального матчу Євро-2024

9 липня збірна Нідерландів зіграє проти національної команди Англії у півфіналі чемпіонату Європи 2024 з футболу. Матч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у німецькому Дортмунді. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів

"Помаранчеві" розпочали виступ на груповому етапі з перемоги над Польщею (2:1), після чого зіграли внічию з чинними віцечемпіонами світу — французами (0:0). Чотирьох очок за підсумками двох турів було цілком достатньо для виходу в плейоф, тому поразка від Австрії (2:3) в завершальному турі не мала принципового значення.

Далі команда Рональда Кумана, посівши третє місце у своєму квартеті, розгромила на старті стадії плейоф збірну Румунії (3:0), а у чвертьфіналі здобула вольову перемогу над Туреччиною (2:1), якій поступалася після першого тайму. Тож тепер нідерландцям залишилось зробити останній крок до омріяного фіналу.

Збірна Англії

"Трьом левам" у групі протистояли команди Сербії, Данії та Словенії. Спершу підопічні Гарета Саутгейта мінімально перемогли сербів завдяки голу Беллінгема, а потім по черзі розділили очки з данцями (1:1) та словенцями (0:0). П'яти набраних балів виявилося цілком достатньо для виходу в плейоф з першого місця та отримати "прохідну" турнірну сітку.

В 1/8 фіналу родоначальники футболу були близькими до вильоту від Словаччини (2:1), проте гол Беллінгема на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині дозволив перевести протистояння в доданий час, а на старті першого овертайму Кейн забив переможний м'яч. У чвертьфіналі зі Швейцарією (1:1, пен. 5:3) переможця взагалі визначила серія пенальті, де фортуна посміхнулася англійцям.

Історія зустрічей

Протистоянню збірних Нідерландів та Англії вже понад 100 років. За цей час було зіграно 32 поєдинки, проте лише 6 з них офіційні, решта — товариські. В історичній площині перевага на боці англійців: 13 перемог проти 10 вікторій Нідерландів. Утім, якщо дивитися під кутом поточного століття, ситуація значно змінюється.

В останніх дев'яти поєдинках, зіграних починаючи з 2001 року, Англія перемогла лише один раз. Натомість Нідерланди виявилися сильнішими тричі, а одразу п'ять разів був зафіксований нічийний результат. В останній очній зустрічі Нідерланди перемогли Англію з рахунком 3:1 у півфіналі Ліги націй, однак два переможні голи були забиті в доданий час.

Список викликаних футболістів

Нідерланди

Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Джастін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд).

Захисники: Лютсарел Гертрейда (Феєнорд), Маттейс де Лігт (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Натан Аке (Манчестер Сіті), Стефан де Врей (Інтер), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Дейлі Блінд (Жирона), Дензел Думфріс (Інтер Мілан).

Півзахисники: Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Джорджиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак), Тіджані Рейндерс (Мілан), Джої Верман, Єрді Схаутен, (обидва — ПСВ), Тен Копмейнерс (Аталанта), Френкі де Йонг (Барселона), Раян Гравенберх (Ліверпуль).

Нападники: Ваут Веггорст (Гоффенгайм / Бернлі), Мемфіс Депай (Атлетіко), Коді Гакпо (Ліверпуль), Доніелл Мален (Боруссія Д), Браян Броббі, Стівен Бергвейн (обидва — Аякс).

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Англія

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелас).

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Джаррод Боуен (Вест Гем Юнайтед), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

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Орієнтовні склади

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, Ван Дейк, Де Врей, Аке — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Мален, Депай, Гакпо.

Англія: Пікфорд — Стоунс, Гехі, Вокер, Тріпп'є — Райс, Мейну, Беллінгем — Фоден, Сака, Кейн.

Цифри й факти

В історії збірної Англії було 7 півфіналів, враховуючи чемпіонати світу, Євро та Лігу націй. У п'яти випадках основний час завершився внічию.

Нідерланди п'ять разів грали у півфіналі чемпіонатів Європи, тричі основний час завершувався внічию.

В середньому у матчі між собою Англія та Нідерланди забивають 3.5 голи

За останні 12 очних зустрічей, що відбувалися у середу, Англія перемогла лише один раз

Як Англія, так і Нідерланди жодного разу не грали внічию у середу на чемпіонатах Європи

Англія, отримуючи в суперники Швейцарію на Євро, жодного разу не виходила у фінал турніру.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Нідерландів — 3,25;

Нічия — 2,98;

Перемога Туреччини — 2,70.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний чаc — 1:1.