Пікфорд: Збірна Англії в останніх матчах була не найкращою версією себе

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд вважає, що команда повинна змінити свою гру у чвертьфіналі Євро-2024 проти Швейцарії.

Слова голкіпера передає УЄФА.

"Швейцарія — дуже хороша команда, і ми повинні бути до них готові. Вони щойно вибили чинних чемпіонів із дуже хорошим результатом. У матчі проти них ми повинні бути стійкими. На мою думку, в останніх кількох іграх ми були не найкращою версією себе.

Вихід у півфінал? На нас чекає дуже важка гра проти швейцарців, тому ми не заглядаємо занадто далеко вперед", — сказав Пікфорд.