Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Пікфорд: Збірна Англії в останніх матчах була не найкращою версією себе

Олександр Булава — 6 липня, 16:21
Пікфорд: Збірна Англії в останніх матчах була не найкращою версією себе

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд вважає, що команда повинна змінити свою гру у чвертьфіналі Євро-2024 проти Швейцарії.

Слова голкіпера передає УЄФА.

"Швейцарія — дуже хороша команда, і ми повинні бути до них готові. Вони щойно вибили чинних чемпіонів із дуже хорошим результатом. У матчі проти них ми повинні бути стійкими. На мою думку, в останніх кількох іграх ми були не найкращою версією себе.

Вихід у півфінал? На нас чекає дуже важка гра проти швейцарців, тому ми не заглядаємо занадто далеко вперед", — сказав Пікфорд.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу англійці, які перемогли Словаччину, зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка вибила Італію.

збірна Англії з футболу Збірна Швейцарії з футболу Джордан Пікфорд Євро-2024 з футболу

збірна Англії з футболу

Саутгейт: На тренуваннях ми зовсім інші
А якщо сенсація?.. Що допоможе Швейцарії та Туреччині здивувати в матчах 1/4 Євро
Британський провал, нідерландський успіх. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня
Англія — Швейцарія, Нідерланди — Туреччина: прогноз редакції Чемпіона на чвертьфінальні матчі Євро-2024
Саутгейт: Наша мета — просто створювати проблеми нашим опонентам

Останні новини