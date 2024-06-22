Шик: Ми припустилися помилки та могли програти

Нападник збірної Чехії Патрік Шик вважає, що його команда могла програти Грузії на останніх хвилинах матчу.

Його слова передає УЄФА.





"Результат не влаштовує нас. Ми були кращими, але воротар збірної Грузії не дозволив нам забити в першому таймі. Потім ми пропустили з пенальті, і справи команди пішли не дуже добре. Ми зрівняли рахунок та йшли вперед, тиснули на суперників, але не змогли забити заслужений гол. Але ми також припустилися помилки в останню хвилину і могли програти", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в нещодавньому матчі другого туру групового етапу Грузія зіграла внічию з Чехією. Обидві команди мають по 1 заліковому балу в групі F. У першому турі грузини поступилися Туреччині, а чехи програли Португалії.

В останньому турі Грузія зіграє проти португальців, а Чехія поміряється силами з турками. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.