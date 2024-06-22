Грузія зіграла внічию з Чехією: огляд матчу Євро-2024

Збірна Грузії розписала мирову з Чехією в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 22 червня

Грузія — Чехія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Мікаутадзе (пен) 45+4, 1:1 — Шик 59.

Грузія: Мамардашвілі, Кверквелія (Гвелесіані 82), Кашія, Двалі, Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Давіташвілі (Чакветадзе 62), Цитаїшвілі (Лочошвілі 62), Кварацхелія (Лобжанідзе 82), Мікаутадзе (Квілітая 88).

Чехія: Станек, Цоуфал, Гранац, Голеш, Крейчі, Черни (М. Юрасек 55), Провод (Барак 81), Соучек, Д. Юрасек (Шевчик 81), Гложек, Шик (Хитіл 68).

Попередження: Цоуфал 18, Кашія 36, Провод 40, Юрасек 47, Голеш 53, Соучек 81, Гвелесіані 82, Меквабішвілі 83, Кочорашвілі 90+5.

Нагадаємо, Грузія та Чехія мають по 1 заліковому балу в групі F. У першому турі грузини поступилися Туреччині, а чехи програли Португалії.

В останньому турі Грузія зіграє проти португальців, а Чехія поміряється силами з турками. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.