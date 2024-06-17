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Зінченко: На таких турнірах не можна припускатися помилок — найкращі гравці Європи будуть одразу карати за них

Игорь Чернявский — 17 червня, 12:55
Зінченко: На таких турнірах не можна припускатися помилок — найкращі гравці Європи будуть одразу карати за них

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко розуміє, накільки дорого може коштувати помилка на Євро-2024.

Про це він розповів у коментарі для пресслужби Української асоціації футболу.

"Скажу відразу, що зараз у нас дуже хороший мікс між досвідченими гравцями та молоддю, тому ми допомагаємо, підштовхуємо один одного. Сподіваюся, що у якихось моментах це дуже допоможе нам усім на Євро.

На таких турнірах у тебе немає шансу припускатися багато помилок, бо тут зібрані найкращі команди та гравці в Європі — вони відразу будуть карати тебе. Тому потрібно бути сфокусованим на своїй справі, показувати свою найкращу гру.

Якщо в тебе є якийсь момент, його треба реалізовувати, тому що є така фраза "Захочеш вкусити свій лікоть, але не зможеш". Тому треба віддавати всього себе", — сказав Зінченко.

Вже сьогодні, 17 червня, Україна розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи матчем проти Румунії. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Євро-2024

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