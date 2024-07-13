Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну розчарувань на Євро-2024.

Про це повідомляє Marca.

Збірна розчарувань Євро-2024

Воротар: Домінік Лівакович (Хорватія);

Захисники: Джованні Ді Лоренцо (Італія), Джанлука Манчіні (Італія), Андреас Крістенсен (Данія), Олександр Зінченко (Україна);

Півзахисники: Джон Макгінн (Шотландія), Сергей Милинкович-Савич (Сербія), Домінік Собослаї (Угорщина);

Нападники: Душан Влахович (Сербія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Кріштіану Роналду (Португалія).

Нагадаємо, напередодні Андрій Лунін потрапив у список головних розчарувань на Євро-2024 за версією видання GiveMeSport.