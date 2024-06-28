Федорчук: Тимчик навіть у Динамо так добре не грає

Український футбольний тренер Олег Федорчук вважає, що правий захисник Олександр Тимчик зіграв за збірну України на Євро-2024 краще, ніж за київське Динамо.

Його слова передає Збірна.

" Загалом Тимчик вже другу гру проводить на солідному рівні. Він навіть у Динамо так добре не грає. Тимчик — це один з найяскравіших гравців у нашій збірній на цьому турнірі. Він їхав абсолютним резервістом, а у підсумку дві поспіль гри провів дуже потужно. Десь його не вистачало в атаці, але в обороні він діяв впевнено та переконливо", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.