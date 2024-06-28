Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Федорчук: Тимчик навіть у Динамо так добре не грає

Микола Дендак — 28 червня, 15:22
Федорчук: Тимчик навіть у Динамо так добре не грає

Український футбольний тренер Олег Федорчук вважає, що правий захисник Олександр Тимчик зіграв за збірну України на Євро-2024 краще, ніж за київське Динамо.

Його слова передає Збірна.

"Загалом Тимчик вже другу гру проводить на солідному рівні. Він навіть у Динамо так добре не грає. Тимчик — це один з найяскравіших гравців у нашій збірній на цьому турнірі. Він їхав абсолютним резервістом, а у підсумку дві поспіль гри провів дуже потужно. Десь його не вистачало в атаці, але в обороні він діяв впевнено та переконливо", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Динамо Київ Збірна України з футболу Олег Федорчук Олександр Тимчик Євро-2024 з футболу

Олег Федорчук

Федорчук: В цілому маю позитивні враження від гри проти Бельгії
Федорчук: Ми даремно сподівалися на лідерство Судакова
Експерт назвав найкращого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною
Федорчук: Циганков вищий класом за багатьох у збірній
Федорчук назвав головну проблему збірної України

Останні новини