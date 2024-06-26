Визначилася друга пара плей-оф Євро-2024

Господар Євро збірна Німеччини зустрінеться з Данією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це стало відомо за підсумками групового етапу.

Поєдинок між командами відбудеться 29 червня о 22:00 за київським часом.

Сітка плей-оф Євро-2024

Збірна Німеччини виграла групу A після нічию в останньому турі зі Швейцарією (1:1). До цього підопічні Юліана Нагельсманна здобули розгромну перемогу над Шотландією (5:1) та виявилися сильнішими за Угорщину (2:0).

Данія в останньому турі групового етапу зіграла внічию з Сербією (0:0), що дозволило їм бути вище за Словенію за додатковими показниками, а саме — рейтинг кваліфікації від УЄФА.

Раніше визначилася перша пара плей-оф, а сьогодні, 26 червня, стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу континентальної першості після завершення групового етапу змагань.

За вихід з групи E побореться збірна України, яка зіграє з Бельгією. Початок матчу — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.