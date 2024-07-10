Нідерланди та Англія визначать другого фіналіста Євро-2024: прогноз редакції Чемпіона

У середу, 10 липня, визначиться другий фіналіст чемпіону Європи з футболу. У півфінальному поєдинку зійдуться збірні Нідерландів і Англії.

Думки в редакції нашого видання традиційно розділились, але усі прогнозують нерезультативний матч, а дехто навіть додатковий час. До слова, більшість наших респондентів спрогнозувало перемогу Іспанії над Францією.

Нагадаємо, стартовий свисток гри пролунає о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Андрій Твердохліб, 0:1

Нідерланди на цій першості подобаються все більше й більше з кожною грою. Якщо підопічні Кумана зможуть не провалитися в захисті, а зіграти дисципліновано, чого їм не завжди вистачає історично, то матимуть шанс на перемогу. Англія Саутгейта грає надто прагматично та уміє досягати результату. Мені здається, що долю матчу вирішить перший гол — хто його заб'є, той і виграє. Мій фаворит — Нідерланди, які й зіграють у фіналі з Іспанією.

Станіслав Лисак, 1:0

Багато хто щиро ненавидить той футбол, який Гарет Саутгейт поставив збірній Англії, але яка різниця, якщо є результат? Мені здається англійці знову за поганої гри знайдуть свою можливість і здобудуть мінімальну перемогу — 1:0

Максим Салівон, 1:1

У найважливішому матчі в кар'єрі Рональда Кумана його блискуча в атаці команда відчує на собі весь спротив колективу, головним завданням якого є не дати зіграти ні супернику, ні собі. Саме через уміння Англії Гарета Саутгейта множити на нуль усі спроби усіх зіграти у футбол, а не нісенітницю на полі, в другому півфіналі варто очікувати так само мінімальну кількість голів.

Бачу по одному результативному удару в основний час. Нідерланди завдяки підвищеній активності шпарину в редутах "трьох левів" знайдуть, проте Англія зусиллями феноменальної за іменами передньої лінії результат вирівняє.

Денис Шаховець, 1:1

Дуже схоже, що англійці третій матч поспіль дотягнуть до овертаймів. Можливо, їхня гра не така видовищна, як цього хотілося б, однак вона дає результат. Утім, далеко не факт, що їм вдасться вибороти путівку до фіналу.

У другому таймі чвертьфіналу з Туреччиною збірна Нідерландів повністю домінувала на футбольному полі й продемонструвала, що здатна створити великі проблеми будь-якому супернику, а тому буде боротися аж до фінального свистка.

Микола Дендак, 0:1

Якщо Англія зможе перемогти й цього разу, то у долі явно зламалися механізми. Зіграти всі матчі жахливо і вийти у фінал — навіть щось більше, ніж просто диво. А тому я більше вірю в Нідерланди. Хоч і не така зіркова, проте значно яскравіша та атакувальна збірна. Тож, ставлю на неї.

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Андрій Яросименко, прохід Нідерландів

Особисто для мене Нідерланди виглядають абсолютним фаворитом, завдяки вдалому поєднанню атаки та оборони, але Англійці показали, що можуть використовувати створені моменти, тож, на мою думку, доля матчу вирішиться в серії пенальті, де перемогу заберуть Нідерланди — 5:3.

Влад Уткін, 1:1, прохід Нідерландів

Англія — Нідерланди 1:1 (прохід Нідерландів) Важко віддати перевагу одній із команд. На користь Англії говорить висока індивідуальна майстерність футболістів, які можуть вирішити долю поєдинку. Це вже довів Сака у грі зі Швейцарією або Беллінгем зі Словаччиною. Зі свого боку голландці показують якісніший командний футбол, але перший тайм матчу проти Туреччини все одно викликає деякі запитання. Думаю, на нас чекає рівна гра, а Нідерланди у серії пенальті зруйнують мрії підопічних Саутгейта про довгоочікуваний трофей.

Ігор Чернявський, 1:0

Я не згоден з тією нищівною критикою та гейтом, яка вже майже місяць лунає в бік збірної Англії, і особливо — Гарета Саутгейта. Так, його команда не така яскрава, як Іспанія чи Німеччина, але ж перед ним ставлять завдання виграти Євро, а не приз глядацьких симпатій.

Олександр Булава, 0:1

Попри невдалий груповий етап «помаранчеві» знайшли свій ігровий ритм у плей-оф з Румунією та Туреччиною. В той час як Англія з труднощами та не найкращою грою пройшла Словаччину та Швейцарію.

Не думаю, що в матчі буде велика кількість голів, але один м'яч може вирішити долю протистояння.

Прогноз - перемога Нідерландів 1:0.

А ось бейтинговий оператор Favbet, у матчі Нідерланди — Англія більше шансів на успіх віддає "трьом левам".