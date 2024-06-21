Збірна Нідерландів — збірна Франції: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Нідерландів зустрінеться з Францією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок — о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція та Нідерланди виграли свої перші ігри на континентальній першості. "Помаранчеві" здобули мінімальну перемогу над Польщею з рахунком 2:1, а французи виявилися сильнішими за Австрію (1:0).

Зазначимо, що в грі проти австрійців зазнав пошкодження Кіліан Мбаппе. Новачок Реала зламав ніс, однак наставник французів Дідьє Дешам заявив, що нападник "півнів" може зіграти в поєдинку проти Нідерландів.