Аке — про матч із Францією: У них дуже багато хороших гравців

Захисник збірної Нідерландів Натан Аке прокоментував підготовку команди до гри проти Франції в матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024, та похвалив своїх суперників.

Його слова передає УЄФА.

"Перші кілька днів тренувань, очевидно, стосувалися відновлення, переконання, що всі у формі та готові до роботи. Останні кілька днів були більш тактичними: про те, що ми хочемо зробити, чого хочемо досягти, і скорегувати деякі речі які сталися проти Польщі. Першу годину чи близько того ми грали дуже добре, але очевидно, що є речі, які могли б працювати краще

У них багато дуже хороших, швидких гравців попереду, тож ви повинні приймати рішення, коли йти вперед, а коли захищатися. Очевидно, ви хочете зосередитися на власних якостях, якостях команди, і на тому, що ви хочете зробити тактично, тому ми не можемо просто захищатися, ми також повинні атакувати", — сказав футболіст.

Матч відбудеться в п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція та Нідерланди виграли свої перші ігри на континентальній першості. "Помаранчеві" здобули мінімальну перемогу над Польщею з рахунком 2:1, а французи виявилися сильнішими за Австрію (1:0).