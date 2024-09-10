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Лідер збірної Нідерландів отримав серйозну травму в матчі Ліги націй: його винесли на ношах

Микола Дендак — 10 вересня, 23:05
Лідер збірної Нідерландів отримав серйозну травму в матчі Ліги націй: його винесли на ношах
Натан Аке

Захисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів отримав пошкодження у матчі 2 туру Ліги націй проти Німеччини.

Це сталося на у кінці першого тайму. Замість нього на 45-й хвилині на поле вийшов Юр'єн Тімбер з лондонського Арсенала.

У сезоні-2023/24 Аке зіграв 44 матчі за Ман Сіті, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У поточному сезоні він вийшов на поле у 2 поєдинках.

Нагадаємо, у першому турі Ліги націй нідерландці впевнено перемогли Боснію і Герцеговину, забивши суперникам 5 м'ячів.

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