Лідер збірної Нідерландів отримав серйозну травму в матчі Ліги націй: його винесли на ношах

Захисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів отримав пошкодження у матчі 2 туру Ліги націй проти Німеччини.

Це сталося на у кінці першого тайму. Замість нього на 45-й хвилині на поле вийшов Юр'єн Тімбер з лондонського Арсенала.

У сезоні-2023/24 Аке зіграв 44 матчі за Ман Сіті, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У поточному сезоні він вийшов на поле у 2 поєдинках.

Нагадаємо, у першому турі Ліги націй нідерландці впевнено перемогли Боснію і Герцеговину, забивши суперникам 5 м'ячів.