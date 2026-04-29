Манчестер Сіті може попрощатися зі досвідченим центральним захисником наприкінці сезону – інсайдер

Нідерландський центральний захисник Манчестер Сіті Натан Аке розглядає можливість відходу з англійської команди під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі 31-річний футболіст зосереджений на завершенні поточного сезону, проте варіант зі зміною клубу активно вивчається. Зазначається, що італійські команди виявляли інтерес до гравця ще в січні й можуть повернутися до переговорів влітку.

У поточному сезоні Аке провів за "містян" 29 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. У стартовому складі 31-річний захисник вийшов 15 разів у цьогорічній кампанії. Контракт нідерландця діє до 30 червня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, у грудні минулого року інтерес до Натана Аке виявляла каталонська Барселона, яка хотіла орендувати гравця.