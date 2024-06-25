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Нападник Румунії — про матч зі Словаччиною: Ми хочемо виграти і закінчити групу на першому місці

Микола Дендак — 25 червня, 12:50
Нападник Румунії — про матч зі Словаччиною: Ми хочемо виграти і закінчити групу на першому місці

Нападник збірної Румунії Деніс Дрегуш розповів, що команда не збирається грати на нічию зі Словаччиною в третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми йдемо до перемоги! Ми хочемо виграти і закінчити групу на першому місці. Ми всі у повній фізичній формі та готові до Словаччини. Ми всі зіграли однакову кількість матчів, тому ми відновилися і готові віддати все, що маємо, якщо буде потрібно.
Я б віддав більше трьох років, щоб отримати цей шанс. Це було б здійсненням мрії, і я справді сподіваюся, що ми зможемо досягти цього не з моїх особистих причин, а для всіх румунів, які люблять і підтримують нас", — сказав футболіст.

Поєдинок Словаччина — Румунія відбудеться у середу, 26 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:00. Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.

У першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а в наступному матчі поступилися Бельгії.

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