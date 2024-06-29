Нагельсманн: Данія — дуже добре організована команда

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн назвав сильні сторони Данії напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Слова 36-річного фахівця цитує УЄФА.

"Данія – дуже добре організована команда. Бувають етапи, коли вони дуже агресивні в захисті, але потім чудово атакують одним дотиком. У них багато досвідчених гравців у складі та чітка структура. Це важкий суперник, звичайно.

На дортмундському стадіоні зазвичай дуже гучно, і я багато разів відчував це, бувши тренером суперника. Сподіваюся, ми будемо відчувати подібний шум із трибун.

Груповий етап був для нас дуже цікавим, тому що перша гра пройшла краще, ніж ми очікували, потім у нас була складна гра проти Угорщини, а зі Швейцарією нам було важко зрівняти рахунок, тож ми зіткнулися з усіма типами матчів. Важливо навчитися долати складні ситуації", – сказав Нагельсманн.