Принесіть трофей додому: на Вемблі з'явилась настанова для збірної Англії

На легендарному англійському стадіоні "Вемблі" з'явився мотивувальний напис для збірної Англії перед фіналом Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба лондонського стадіону.

"Уперед, Англія. Принесіть його (трофей) додому", — написано на екрані арени.

Вирішальний матч чемпіонату Європи проти Іспанії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.