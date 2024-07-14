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Принесіть трофей додому: на Вемблі з'явилась настанова для збірної Англії

Владислав Уткін — 14 липня, 12:20
Принесіть трофей додому: на Вемблі з'явилась настанова для збірної Англії

На легендарному англійському стадіоні "Вемблі" з'явився мотивувальний напис для збірної Англії перед фіналом Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба лондонського стадіону.

"Уперед, Англія. Принесіть його (трофей) додому", — написано на екрані арени.

Вирішальний матч чемпіонату Європи проти Іспанії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.

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