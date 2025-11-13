Визначилося місце проведення фіналу Євро-2028
Getty Images
Фінал Євро-2028 відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА, яка опублікувала повний розклад турніру.
Матч-відкриття відбудеться у п'ятницю, 9 червня у Кардіффі. На Вемблі відбудуться обидва півфінали турніру (4 і 5 липня), а також фінал (неділя, 9 липня). Раніше Вемблі вже приймав фінали чемпіонатів Європи у 1996 і 2021 роках.
Нагадаємо, Євро-2028 пройде у Великої Британії та Ірландії. Матчі турніру будуть приймати 9 стадіонів:
- Кардіфф, Національний стадіон Уельсу
- Дублін, Дублін Арена
- Глазго, Хемпден Парк
- Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк,
- Манчестер, Манчестер Сіті Стедіум
- Ліверпуль, Евертон Стедіум
- Бірмінгем, Вілла Парк
- Лондон, Тоттенгем Стедіум
- Лондон, Вемблі
У турнірі візьмуть участь 24 команди, які будуть поділені на 6 груп по 4 збірних.
Раніше повідомлялося про те, що Вемблі може прийняти фінал Ліги чемпіонів 2029 року.