Визначилося місце проведення фіналу Євро-2028

Фінал Євро-2028 відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА, яка опублікувала повний розклад турніру.

Матч-відкриття відбудеться у п'ятницю, 9 червня у Кардіффі. На Вемблі відбудуться обидва півфінали турніру (4 і 5 липня), а також фінал (неділя, 9 липня). Раніше Вемблі вже приймав фінали чемпіонатів Європи у 1996 і 2021 роках.

Нагадаємо, Євро-2028 пройде у Великої Британії та Ірландії. Матчі турніру будуть приймати 9 стадіонів:

Кардіфф, Національний стадіон Уельсу

Дублін, Дублін Арена

Глазго, Хемпден Парк

Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк,

Манчестер, Манчестер Сіті Стедіум

Ліверпуль, Евертон Стедіум

Бірмінгем, Вілла Парк

Лондон, Тоттенгем Стедіум

Лондон, Вемблі

У турнірі візьмуть участь 24 команди, які будуть поділені на 6 груп по 4 збірних.

Раніше повідомлялося про те, що Вемблі може прийняти фінал Ліги чемпіонів 2029 року.