Визначилося місце проведення фіналу Євро-2028

Олег Дідух — 13 листопада 2025, 11:46
Визначилося місце проведення фіналу Євро-2028
Фінал Євро-2028 відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА, яка опублікувала повний розклад турніру.

Матч-відкриття відбудеться у п'ятницю, 9 червня у Кардіффі. На Вемблі відбудуться обидва півфінали турніру (4 і 5 липня), а також фінал (неділя, 9 липня). Раніше Вемблі вже приймав фінали чемпіонатів Європи у 1996 і 2021 роках.

Нагадаємо, Євро-2028 пройде у Великої Британії та Ірландії. Матчі турніру будуть приймати 9 стадіонів:

  • Кардіфф, Національний стадіон Уельсу
  • Дублін, Дублін Арена
  • Глазго, Хемпден Парк
  • Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк,
  • Манчестер, Манчестер Сіті Стедіум
  • Ліверпуль, Евертон Стедіум
  • Бірмінгем, Вілла Парк
  • Лондон, Тоттенгем Стедіум
  • Лондон, Вемблі

У турнірі візьмуть участь 24 команди, які будуть поділені на 6 груп по 4 збірних.

Раніше повідомлялося про те, що Вемблі може прийняти фінал Ліги чемпіонів 2029 року.

