На тренуванні збірної України були присутні захисники Азовсталі

На тренуванні збірної України перед матчем другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини були присутні захисники Азовсталі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що за підготовкою національної команди стежили близько 30 військовослужбовців, які наразі проходять реабілітацію після серйозних поранень.

Військові разом зі збірною звернули увагу на те, що близько 1 500 захисників Азовсталі досі перебувають у полоні в Росії, а загальне число військовополонених на кілька тисяч більше.

Нагадаємо, нещодавно футболісти національної команди знялися у відеоролику із закликом про підтримку України у війні з Росією, а пізніше УАФ опублікувала відео з подякою Збройним Силам України.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри. У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.