Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

На тренуванні збірної України були присутні захисники Азовсталі

Микола Дендак — 21 червня, 09:10
На тренуванні збірної України були присутні захисники Азовсталі

На тренуванні збірної України перед матчем другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини були присутні захисники Азовсталі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що за підготовкою національної команди стежили близько 30 військовослужбовців, які наразі проходять реабілітацію після серйозних поранень.

Військові разом зі збірною звернули увагу на те, що близько 1 500 захисників Азовсталі досі перебувають у полоні в Росії, а загальне число військовополонених на кілька тисяч більше.

Нагадаємо, нещодавно футболісти національної команди знялися у відеоролику із закликом про підтримку України у війні з Росією, а пізніше УАФ опублікувала відео з подякою Збройним Силам України.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри. У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

Збірна України з футболу ЗСУ Євро-2024 з футболу Збірна Словаччини з футболу

Збірна України з футболу

Євро-2024: розклад, календар, склад груп
Збірна Словаччини — збірна України: анонс матчу чемпіонату Європи
Кардинальний злам психології та якісні зміни. 5 питань перед матчем Словаччина — Україна
Пономарьов: Збірній України потрібно грати в більш інтенсивний футбол з високим пресингом
Україна зіграє зі Словаччиною, Франція — з Нідерландами: розклад матчів Євро-2024

Останні новини