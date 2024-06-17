Потужне відео: збірна України подякувала ЗСУ

Збірна України з футболу подякувала Збройним Силам України за захист країни.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ).

Нещодавно футболісти національної команди знялися у відеоролику із закликом про підтримку України у війні з Росією.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи Україна потрапила в групу Е та зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Перший матч українці проведуть проти румунів уже сьогодні, 17 червня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. Головний тренер команди Сергій Ребров уже визначився зі стартовим складом на матч.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.