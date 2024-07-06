Монтелла: Ця гра буде особливо важкою

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла вважає, що матч проти Нідерландів у чвертьфіналі Євро-2024 буде особливо важким.

Його слова передає УЄФА.

"Цей турнір показав, що жоден матч не є вирішальним. Кожен гра важка, але ця буде особливо складною. У Нідерландів гравці світового класу та дуже сильна команда. У них сильні особистості, фізичні та технічні гравці. Ми будемо боротися з усіх сил", — сказав фахівець.

Нагадаємо, у чвертьфіналі турки зустрінуться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024.