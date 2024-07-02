Румунія може виграти Євро-2024 — Луческу чекає великий сюрприз на турнірі

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що Євро-2024 може виграти сенсаційна збірна.

Слова румунського фахівця цитує Digi Sport.

"Коли команда має впевненість, все можливо. Такою була Італія. Румунія може стати приємним сюрпризом на Євро-2024.

Думаю, можемо стати свідками великого сюрпризу – команди, яка несподівано підніме трофей. Це правда. Можливо, настане черга Австрії, можливо, Швейцарії, а може, й наша черга – Румунії.

Іспанія чудово зіграла проти Італії, але забила лише один гол. Німеччина пропонувала уривчастий футбол. Великі команди все ще маскуються. Тепер, коли почалися ігри на вибування, такі чемпіони, як Мбаппе та Беллінгем, покажуть нам, на що вони справді здатні", — сказав Луческу.