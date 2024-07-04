Мбаппе — про Роналду: Він легенда, але не варто забувати про інших гравців

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що його команді не варто недооцінювати гравців збірної Португалії в матчі 1/4 фіналу Євро-2024.

Слова французького футболіста передає УЄФА.

"Кріштіану Роналду — легенда, але не забуваймо про інших гравців, які становлять небезпеку. Ми повинні остерігатися всіх їхніх футболістів, а не зациклюватися на комусь одному. Коли ви ігноруєте великих гравців, це, як правило, дорого вам коштує", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу турніру. У чвертьфіналі "Ле Бле" будуть протистояти Португалії, яка в серії пенальті здолала Словенію.

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