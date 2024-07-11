Майну: Нам вдалося вирвати перемогу в Нідерландів

Півзахисник збірної Англії Коббі Майну радий, що англійцям вдалося вирвати перемогу в Нідерландів (2:1) у півфінальному матчі Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Не думаю, що в мене вистачить слів. Ми всі гудемо. В який спосіб ми це зробили! Оллі Воткінс, який чудовий фініш. Який командний виступ в цілому. Всі працювали з останніх сил проти сильного суперника. Нам вдалося вирвати перемогу.

Це мрія, яка здійснилася. Але коли ти виходиш на поле, ти повинен відкласти це в сторону і зосередитися, тому що я тут, щоб зробити роботу для команди та перемогти. Не можна зациклюватися на яскравому світлі. Треба просто робити свою роботу", — сказав футболіст.