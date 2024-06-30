Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини на Євро

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр побив національний рекорд за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Opta.

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії став 19-м для 38-річного воротаря. До цього рекорд належав півзахиснику Бастіану Швайнштайгеру, який провів 18 матчів за "бундестім" на континентальній першості.

19 - Manuel Neuer makes his 19th European Championship appearance today, overtaking Bastian Schweinsteiger's record of 18 appearances in this competition for Germany. Longevity. #EURO2024 pic.twitter.com/jVzk92Z6jD — OptaFranz (@OptaFranz) June 29, 2024

Нагадаємо, Німеччина у непростому поєдинку здолала Данію та вийшла у чвертьфінал турніру. Наступним суперником господарів Євро-2024 стане переможець матчу Іспанія — Грузія.

Раніше ми повідомляли, що Мануель став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.