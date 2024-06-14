Більше тільки у Роналду та Мальдіні: Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини

Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.

Про це повідомляє портал Opta.

Ноєр у 35 раз потрапив у стартову одинадцятку на Євро або чемпіонаті світу, обійшовши за цим показником Філіппа Лама.

35 - Manuel Neuer makes his 35th start at a major international tournament tonight, the outright most of any German player (Philipp Lahm, 34). Indeed, only Cristiano Ronaldo (43) and Paolo Maldini (36) have more among European players at the World Cup/EUROs combined. Leader. pic.twitter.com/qw6Tmi6Dzl — OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2024

Серед всіх європейських гравців більше лише у Кріштіану Роналду (43) та Паоло Мальдіні (36).

Нагадаємо, що матч-відкриття між Німеччиною та Шотландією розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.