Більше тільки у Роналду та Мальдіні: Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини
Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.
Про це повідомляє портал Opta.
Ноєр у 35 раз потрапив у стартову одинадцятку на Євро або чемпіонаті світу, обійшовши за цим показником Філіппа Лама.
Серед всіх європейських гравців більше лише у Кріштіану Роналду (43) та Паоло Мальдіні (36).
Нагадаємо, що матч-відкриття між Німеччиною та Шотландією розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.
Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.