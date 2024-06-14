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Більше тільки у Роналду та Мальдіні: Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини

Владислав Уткін — 14 червня, 21:39
Більше тільки у Роналду та Мальдіні: Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини

Воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.

Про це повідомляє портал Opta.

Ноєр у 35 раз потрапив у стартову одинадцятку на Євро або чемпіонаті світу, обійшовши за цим показником Філіппа Лама.

Серед всіх європейських гравців більше лише у Кріштіану Роналду (43) та Паоло Мальдіні (36).

Нагадаємо, що матч-відкриття між Німеччиною та Шотландією розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

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