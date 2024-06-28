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Це буде матч високого рівня: Манчіні поділився очікуваннями від гри зі Швейцарією

Микола Дендак — 28 червня, 15:46
Це буде матч високого рівня: Манчіні поділився очікуваннями від гри зі Швейцарією

Захисник Роми та збірної Італії Джанлука Манчіні вважає, що матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії буде високого рівня.

Його слова передає УЄФА.

"Ми бачили гру Швейцарії з Німеччиною, це дуже фізична команда, дуже швидка, вони багато бігають. Це буде матч високого рівня, і ми постараємося відновитися і викластися на повну. У них є як молодь, так і більш досвідчені люди, це хороший мікс. Але в нашій команді також є гарне поєднання досвіду та молодості.
У Швейцарії є багато гравців, які грають або грали в італійській лізі. Це буде відкрита гра, де одні знають один одного, інші — менше, але головне — думати про себе, робити все добре для себе і виграти гру", — сказав гравець.

Поєдинок відбудеться в суботу, 29 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, італійці посіли другу сходинку в групі B з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.

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