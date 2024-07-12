Де ла Фуенте — про фінал Євро-2024: Я знаю, що моя команда може грати ще краще

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що його команда може зіграти ще краще у фіналі Євро-2024 проти Англії.

Слова наставника передає УЄФА.

"Я знаю, що моя команда може грати ще краще. Упевнений, так воно і буде. Сама ідея футболу базується на впевненості у своїх силах. Ми хочемо розкрити весь свій потенціал. Упевнений, у фіналі буде зовсім інша гра. Нехай у це складно повірити, але в нас ще залишається простір для прогресу", — сказав тренер.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.