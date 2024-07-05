Де ла Фуенте порівняв збірну Іспанії з Німеччиною

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що його команда схожа з Німеччиною тим, що грає єдиним блоком.

Слова наставника передає УЄФА.

"Це дві гігантські сили європейського футболу, і перше, що я б сказав про свою команду, це те, що однією з наших сильних сторін є те, що ми завжди виступаємо як один єдиний блок. У цьому відношенні ми з Німеччиною насправді дуже схожі.

Можливо, в окремих командах є футболісти з різними якостями або спеціальностями, але якщо ви говорите про нашу футбольну філософію, то вони дуже схожі", — сказав тренер.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною відбудеться у сьогодні, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.