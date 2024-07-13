Де ла Фуенте: Я знав, що рано чи пізно Англія ввімкнеться

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає Англію дуже хорошою командою, і він знав, що рано чи пізно вона ввімкнеться.

Його слова передає УЄФА.

"Це чудова збірна. Незалежно від результатів чи виступів на цьому Євро, я знав, що Англія — дуже хороша команда, і що рано чи пізно вона ввімкнеться. Я вірив у це через винятковий рівень їхніх гравців. Тож з нашого боку не було ніякого самозаспокоєння чи надмірної самовпевненості. Насправді я вважаю, що матч з Англією — це зовсім інший матч, ніж будь-який з тих, що ми грали на Євро.

Англія — зовсім інший суперник, ніж Франція чи Німеччина, з вищим рівнем гравців, які вигравали великі трофеї по всій Європі та грали у великих клубах. Нам потрібно продовжувати ставати сильнішими. Та команда, яка краще розпоряджатиметься м'ячем, припускатиметься меншої кількості помилок, буде набагато ближчою до перемоги", — сказав наставник.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Євро-2024 Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.

Вирішальний поєдинок відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.