Левандовський: Нам не треба боятися грати проти великих збірних

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовський залишився задоволений виступом команди у матчі проти Франції (1:1) на Євро-2024.

Слова польського форварда цитує УЄФА.

"Це Євро показало нам, що не треба боятися грати з великими командами. Ми можемо це зробити. Ми спробували проти Нідерландів, а тепер проти Франції. Це хороший урок на майбутнє. Франція є одним з фаворитів Євро, тому ми повинні цінувати результат, який ми отримали від цієї гри.

Я думаю, що якби ми здобули одне очко у першій грі, проти Нідерландів, то могли б сподіватися на щось більше. Але, на жаль, ми почали з двох поразок, і це стало вирішальним. Але я щасливий, що ми добре зіграли сьогодні, не тільки тому, що це була гра проти Франції, а тому, що ми порадували наших вболівальників, які надали нам дивовижну підтримку", — сказав Левандовський.