Лапорт — про перемогу над Німеччиною: Ми втомлені, але дуже щасливі

Захисник збірної Іспанії Емерік Лапорт сказав, що після матчу проти Німеччини (2:1) в 1/4 фіналу Євро-2024 іспанці були дуже втомлені, але щасливі.

Його слова передає УЄФА.

"Ми сильно втомилися, але дуже, дуже щасливі! Той зрівняльний рахунок на 89-й хвилині зашкодив нам, але ми знали, як впоратися, а потім покращити ситуацію в додатковий час. Я дійсно хочу привітати та подякувати хлопцям які вийшли з лавки запасних, тому що вони додали свіжості та стабільності в ключові моменти. Я знімаю капелюха перед ними — усі вони показали особливі матчі!", — сказав футболіст.

Нагадаємо, після матчу наш сайт зібрав найцікавіші факти, пов'язані з цим поєдинком та історичні серії, які він або перервав, або продовжив.

У півфіналі "фурія роха" зустрінеться із Францією, яка перемогла Португалію у серії післяматчевих пенальті.