Куман: Ми вийшли на хороший рівень

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман вважає, що в матчі проти Румунії на чемпіонаті Європи-2024, команда вийшла на хороший рівень.

Його слова передає УЄФА.

"Ми дуже добре почали турнір із перемоги над Польщею та нічиєї з Францією. У нас був поганий день проти Австрії. В останньому матчі проти Румунії ми вийшли на дійсно хороший рівень. Якщо ми збережемо його в грі проти Туреччини, у нас вийде чудова гра. Можливо, з тим самим складом як проти Румунії або зі зміненим, це буде важкий матч", — сказав тренер.

Нагадаємо, у чвертьфіналі нідерландці зустрінуться із турками які виявилися сильнішими за Австрію. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024.