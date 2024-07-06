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Кроос: Я не хотів завдати болю Педрі

— 6 липня, 16:59
Кроос: Я не хотів завдати болю Педрі

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос відреагував на травму хавбека іспанців Педрі, яку він отримав після зіткнення з німцем в 1/4 фіналу Євро-2024.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Я хотів би вибачитися і побажати Педрі якнайшвидшого одужання! Логічно, що я не збирався завдавати тобі болю. Швидкого одужання і всього найкращого. Ти чудовий гравець", – написав Кроос.

У Педрі лікарі діагностували розтягнення внутрішньої бічної зв'язки лівого коліна. Гравець повинний пройти детальне обстеження, яке встановить ступінь пошкодження та терміни відновлення.

Педрі Євро-2024 з футболу Тоні Кроос

Педрі

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