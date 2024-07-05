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Стали відомі деталі травми Педрі

Олександр Булава — 5 липня, 23:04
Стали відомі деталі травми Педрі

Півзахисник збірної Іспанії Педрі травмувався у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 проти Німеччини (2:1) після зіткнення з Тоні Кроосом.

За інформацією іспанського видання Marca, у футболіста лікарі діагностували розтягнення внутрішньої бічної зв'язки лівого коліна.

У суботу, 6 липня, гравець пройде обстеження, яке встановить ступінь пошкодження та терміни відновлення.

Нагадаємо, замість Педрі на 8-й хвилині вийшов Дані Ольмо, який став героєм матчу. На його рахунку гол та результативна передача.

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. Її суперник визначиться у матчі Португалія — Франція.

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Педрі

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